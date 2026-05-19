В Люксембурге эксгумировали останки Мельника для перезахоронения на Украине

В Люксембурге эксгумировали останки одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН*) Андрея Мельника и его супруги, их перезахоронят на Украине, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине», — пишет своем Telegram-канале «Страна.ua».
Сообщается, что на эксгумации присутствовали представители офиса главы киевского режима Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти.
Ранее сообщалось, что киевские власти планируют организовать перезахоронение на территории Украины националистов, в том числе руководителей «Организации украинских националистов» Степана Бандеры, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила инициативу Киева по перезахоронению руководителей украинских националистических организаций попыткой повысить собственные рейтинги.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.