Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Люксембурге эксгумировали останки Мельника для перезахоронения на Украине

На церемонии присутствовали делегаты от офиса Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

В Люксембурге эксгумировали останки одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН*) Андрея Мельника и его супруги, их перезахоронят на Украине, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине», — пишет своем Telegram-канале «Страна.ua».

Сообщается, что на эксгумации присутствовали представители офиса главы киевского режима Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти.

Ранее сообщалось, что киевские власти планируют организовать перезахоронение на территории Украины националистов, в том числе руководителей «Организации украинских националистов» Степана Бандеры, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила инициативу Киева по перезахоронению руководителей украинских националистических организаций попыткой повысить собственные рейтинги.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше