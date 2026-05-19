Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для урегулирования украинского кризиса. Об этом во вторник, 19 мая, заявил постоянный представитель Китайской Народной Республики (КНР) в Организации Объединенных Наций (ООН) Фу Цун.
— Китай поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира, — рассказал дипломат во время заседания Совета безопасности ООН по Украине.
Фу Цун добавил, что Пекин ведет обширную работу над достижением мира на Украине и надеется, что он вскоре наступит, передает РИА Новости.
25 февраля во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем председатель КНР Си Цзиньпин призвал добиться того, чтобы все стороны, задействованные в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, могли вносить свой вклад в мирный процесс. По данным журналистов, Пекин изменил свою позицию по поводу урегулирования конфликта в Украине из-за того, что внимание Европы сосредоточено на этом противостоянии и отвлечено от азиатских вопросов.