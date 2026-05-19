В Волгограде спасли мужчину, проглотившего 214 монет

ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Волгоградские врачи извлекли из пищевода и желудка пациента 214 монет, 11 гаек и две дверные петли, которые он проглотил, сообщили в региональном облздраве.
По информации ведомства, в 25-ю больницу Волгограда поступил 50-летний пациент с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
«При проведении обследования… в пищеводе и желудке пациента оказались 227 инородных тел, среди которых: 214 монет различного номинала (на общую сумму 875 рублей), 11 гаек, две дверные петли… Лечение проводилось в несколько этапов, чтобы обеспечить максимальную безопасность», — говорится в сообщении комитета в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.