Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде спасли мужчину, проглотившего 214 монет

В Волгограде спасли мужчину, проглотившего 214 монет, 11 гаек и 2 дверные петли.

ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Волгоградские врачи извлекли из пищевода и желудка пациента 214 монет, 11 гаек и две дверные петли, которые он проглотил, сообщили в региональном облздраве.

По информации ведомства, в 25-ю больницу Волгограда поступил 50-летний пациент с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

«При проведении обследования… в пищеводе и желудке пациента оказались 227 инородных тел, среди которых: 214 монет различного номинала (на общую сумму 875 рублей), 11 гаек, две дверные петли… Лечение проводилось в несколько этапов, чтобы обеспечить максимальную безопасность», — говорится в сообщении комитета в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.