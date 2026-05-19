Угроза реальна: ученые раскрыли, из-за чего может случиться следующая пандемия

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о том, что угроза новой пандемии является реальной. Вирусы обладают способностью к мутациям и обмену генами, и когда появится новый, неизвестный вариант, способный вызвать глобальную вспышку, предсказать это невозможно.
— Существуют несколько групп вирусов, которые могут стать источником новой пандемии, — отметил эксперт.
Среди прочего он упомянул вирусы гриппа, особенно птичий грипп, который может иметь летальность до 90 процентов. Однако его распространению мешает низкая способность передаваться между людьми. Тем не менее, мутации могут привести к возникновению более контагиозного варианта.
Ученые также отмечают повышенную изменчивость хантавирусов и коронавирусов. Профессор вирусологии Александр Бутенко рассказал о том, как в Судане два ранее безопасных вируса объединились и образовали новый вариант, способный вызывать серьезные заболевания.
— Если мы возьмем, например, такое особо тяжелое заболевание, как Эбола, то его вирусный комплекс включает в себя сразу шесть вирусов, — объяснил эксперт.
Хотя угроза реальна, эксперты уверены, что человечество готово к ней противостоять. Бутенко подчеркнул важность систематического выявления новых патогенов и эффективной работы всей системы здравоохранения.
Альтштейн выразил осторожный оптимизм, отметив, что если новая пандемия и произойдет, она не будет такой разрушительной, как предыдущая. Ученые уже разработали вакцины и лекарства против большинства известных вирусов, что позволяет надеяться на более эффективное реагирование в будущем, передает «Парламентская газета».
Ранее руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил беспокойство скоростью распространения вируса Эбола. Он подчеркнул, что впервые в истории объявил режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.