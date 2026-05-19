Эксперт Бочаров оценил вероятность возобновления боев на Ближнем Востоке

Фундаментальные противоречия между США и Ираном еще не разрешены, из-за чего сохраняется вероятность новой эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, обе его стороны осознают, что текущая пауза в боевых действиях может быть временной. Такое мнение во вторник, 19 мая, выразил программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.
Он отметил, что Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие монархии Персидского залива, традиционно придерживаются союзнических отношений с США вне зависимости от конкретных конфликтов. При этом нет оснований полагать, что они будут автоматически вовлекаться в те или иные боевые действия только потому, что они являются союзниками Вашингтона.
— Если же говорить о возможности более масштабного участия ОАЭ и Катара (уже не только в формате отражения атак и нейтрализации угроз, а в качестве активной стороны конфликта), то пока такой сценарий представляется маловероятным, — отметил специалист в беседе с Новостями Mail.
18 мая президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке атаки на Иран, которая должна была состояться 19 мая. Он объяснил, что принял такое решение по просьбе лидеров Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.