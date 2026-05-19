В Национальном центре «Россия» прошел финал студенческого конкурса «Душа России. ПроСмыслы»

В рамках конкурса участники создали комплексные проекты, посвященные отечественным производствам с богатой историей, которые представляют культурный код страны и считаются образчиками традиционных ценностей. Среди них — гжельский фарфор, лубок, хохломская роспись.

Финалисты конкурса побывали на российских предприятиях, пообщались с мастерами народных художественных промыслов, прикоснулись к традиционным для нашей страны ремеслам и подготовили к этим темам видеовизитки. В них им необходимо было рассказать историю предприятия, а также продемонстрировать отражающие их уникальность особенности того или иного вида традиционного народного искусства. Эти ролики стали ключом к победе.

По итогу из семи команд участников победителем стали студенты первого курса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Никита Рощин и Егор Кальченко.

— Мы представляли стратегию развития объединения «Гжель», — говорит Егор Кальченко. — Мы подготовили план, благодаря которому можно будет выйти на иностранный рынок — ОАЭ, Индию и Китай.

Проект студентов Финансового университета в скором времени будет направлен в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Также победители конкурса смогут посетить Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 июня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Анна Полежаева, руководитель Дома народов России:

— У нас огромные возможности по продвижению разных этнических мотивов и прежде всего нашего уникального русского колорита и достояния. Поэтому очень важно, что ребята, вовлекаясь в проект, предлагают совершенно новые актуальные идеи, которые интересны производителям.

