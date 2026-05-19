Возлюбленный блогерши Кики Босман случайно съел прах ее бабушки

7 апреля 2025 года в Великобритании годовалый ребенок в Британии случайно съел прах своего деда. По словам его матери, она оставила сына в гостиной одного на пару секунд, а когда вернулась, то увидела, что по всей комнате рассыпан серый порошок. Женщина отметила, что им были испачканы диван, пол, игрушки и сам малыш. После этого она обнаружила на комоде открытую урну с прахом своего отца. Только после этого заметила прах во рту мальчика и поняла, что он его съел.