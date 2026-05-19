Возлюбленный блогерши Кики Босман случайно съел прах ее бабушки

Возлюбленный известной нидерландской блогерши Кики Босман, телеведущий Тим Сендерс, случайно съел прах ее бабушки. Об этом рассказала сама знаменитость.
По словам Босман, они с семьей и возлюбленным поехали развеять прах ее бабушки. Ее мать поставила емкость с прахом рядом с бутылкой питьевой воды. Из-за этого Сендерс, находясь за рулем, захотел выпить воды, но перепутал емкости и случайно проглотил прах.
— Теперь мы официально семья. Бабушке бы понравилась эта суета. Оставим случившееся на совести моей мамы, — написала блогерша в личном блоге.
7 апреля 2025 года в Великобритании годовалый ребенок в Британии случайно съел прах своего деда. По словам его матери, она оставила сына в гостиной одного на пару секунд, а когда вернулась, то увидела, что по всей комнате рассыпан серый порошок. Женщина отметила, что им были испачканы диван, пол, игрушки и сам малыш. После этого она обнаружила на комоде открытую урну с прахом своего отца. Только после этого заметила прах во рту мальчика и поняла, что он его съел.