В Чехии женщине грозит 5 лет тюрьмы за демонстрацию флага СССР

В городе Брно на юго-востоке Чехии полиция начала расследование в связи с появлением на открытом заседании горсовета флага Советского Союза. Об этом сообщает портал Aktuálně.
Одна из противниц намеченного на конец мая съезда ассоциации судетских немцев принесла на заседание советский флаг без объяснения причин. Полиция провела с женщиной короткую беседу и взяла её личные данные.
Согласно недавней поправке в Уголовный кодекс, демонстрация символов тоталитарных режимов может быть квалифицирована как их пропаганда и грозит наказанием до 5 лет тюремного заключения. Полиция ведёт расследование.
Ранее сообщалось, что в Берлине 9 мая полицейские задержали 43 человека, в том числе за демонстрацию символик РФ и СССР.