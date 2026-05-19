Запущено прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом

Первый самолет из Белграда прилетел в Нижний Новгород 19 мая 2026 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.
С этого официально начинается регулярное прямое авиасообщение между городами. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Время полета составит менее 4 часов.
Рейсы будет обслуживать сербская компания Air Serbia. Нижний Новгород стал пятым российским городом в ее сети.
Глеб Никитин также напомнил, что Сербия является одним из ключевых партнеров.
Нижегородской области. Они вместе развивают сотрудничество в сферах инвестиций, промышленности, IT, образования. Также прорабатываются пути захода нижегородских компаний на сербский рынок.
Ранее сообщалось, что аэропорт Чкалов возобновил работу после введения ограничений.