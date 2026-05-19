Президент Кубы пригрозил Трампу «бойней», если США войдут в страну

По словам политика, Куба уже сталкивалась с агрессией со стороны США и имеет право на защиту. Он добавил, что Гавана не представляет опасности и не вынашивает планов против США, а также других государств, передает «МК».
10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заняться вопросом Кубы. Он отметил, что за контакты администраций двух стран отвечает госсекретарь США Марко Рубио. По словам американского лидера, Куба якобы находится в упадке на протяжении уже многих лет.
2 мая СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе с целью смены власти в стране, но в текущий момент делает ставку на дипломатические инструменты.
14 мая министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви сообщил, что в республике кончился весь мазут и дизель.