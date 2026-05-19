Президент Кубы пригрозил Трампу «бойней», если США войдут в страну

Военная операция США против Кубы обернется «кровавой бойней», если руководство страны предпочтет силовой вариант захода на остров Свободы. Об этом во вторник, 19 мая, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

По словам политика, Куба уже сталкивалась с агрессией со стороны США и имеет право на защиту. Он добавил, что Гавана не представляет опасности и не вынашивает планов против США, а также других государств, передает «МК».

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заняться вопросом Кубы. Он отметил, что за контакты администраций двух стран отвечает госсекретарь США Марко Рубио. По словам американского лидера, Куба якобы находится в упадке на протяжении уже многих лет.

2 мая СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе с целью смены власти в стране, но в текущий момент делает ставку на дипломатические инструменты.

14 мая министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви сообщил, что в республике кончился весь мазут и дизель.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
