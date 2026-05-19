Появились кадры первого полета двухместного истребителя Су-57Д

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры первого полета опытного образца двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д.

Источник: Аргументы и факты

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры первого полета опытного образца двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д. Видео испытательного вылета разместил Telegram-канал корпорации.

Как сообщили в ОАК, самолет впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний. Управлял машиной шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан. По данным корпорации, полет прошел в штатном режиме, а все поставленные задачи были успешно выполнены.

В ОАК отметили, что двухместная версия Су-57 создается как универсальная платформа, способная совмещать функции современного боевого самолета и учебно-боевого комплекса. Кроме того, новый истребитель сможет использоваться в качестве воздушного пункта боевого управления.

Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, включая работу в сложных погодных условиях и при активном радиоэлектронном противодействии. Благодаря технологиям малозаметности истребитель может эффективно действовать даже против современных систем ПВО.