Появились кадры первого полета двухместного истребителя Су-57Д

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры первого полета опытного образца двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д. Видео испытательного вылета разместил Telegram-канал корпорации.
В ОАК отметили, что двухместная версия Су-57 создается как универсальная платформа, способная совмещать функции современного боевого самолета и учебно-боевого комплекса. Кроме того, новый истребитель сможет использоваться в качестве воздушного пункта боевого управления.
Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, включая работу в сложных погодных условиях и при активном радиоэлектронном противодействии. Благодаря технологиям малозаметности истребитель может эффективно действовать даже против современных систем ПВО.