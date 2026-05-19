Появились кадры первого полета двухместного истребителя Су-57Д

Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, включая работу в сложных погодных условиях и при активном радиоэлектронном противодействии. Благодаря технологиям малозаметности истребитель может эффективно действовать даже против современных систем ПВО.