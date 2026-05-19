Евросоюз снял санкции с Минобороны и МВД Сирии

Евросоюз продлил действие введенных против Сирии санкций до 1 июня 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз снял санкции с Министерства обороны, МВД и других спецслужб Сирии. Об этом говорится в документе, представленном в официальном журнале ЕС.

«Удалены следующие позиции: управление политической безопасности; главное разведывательное управление; управление военной разведки; разведывательное управление ВВС», — сообщает источники.

Помимо Минобороны и МВД, санкции также были сняты с Высшего института прикладных наук и технологий. При этом ЕС продлил действие других введенных рестрикций в отношении Сирии еще на год, до 1 июня 2027 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз может убрать один пункт из антироссийских санкций, отказавшись от запрета на транспортировку нефти из РФ европейскими перевозчиками.

