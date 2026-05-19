Останки Андрея Мельника, одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН)*, эксгумировали в Люксембурге для дальнейшего перезахоронения на территории Украины. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили украинские журналисты.
Процедура состоялась в присутствии представителей офиса президента Владимира Зеленского, Министерства иностранных дел Украины и Украинского института национальной памяти. Дата перезахоронения пока не уточняется, передает РИА Новости.
Посольство России в Австрии 2 января направило протест в австрийское министерство иностранных дел в связи с празднованием украинскими экстремистами 1 января в Вене дня рождения военного преступника Степана Бандеры.
Летом во время концерта белорусского музыканта Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа зрители размахивали флагом ОУН* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии*. Глава Министерств национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тогда осудил этот инцидент.
