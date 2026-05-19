Жара в Москве побила рекорд 1979 года

Аномальная жара сохраняется в столичном регионе уже вторые сутки. Ее причиной синоптики назвали тропосферный гребень из Средней Азии. При этом, согласно прогнозам, по южной, а затем и западной его периферии будет перемещаться воздух с Черного и Каспийского морей, из-за чего синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В частности, кратковременный дождь может пройти в столице и по области во второй половине дня среды, 20 мая.