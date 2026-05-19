Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие хобби помогают защититься от деменции

Учёные выяснили, что путешествия, музыка и спорт защищают мозг от деменции лучше, чем таблетки.

Источник: Аргументы и факты

Ирландские учёные из Тринити-колледжа в Дублине установили, что активный образ жизни в среднем возрасте защищает мозг от ухудшения памяти лучше, чем просто контроль давления, холестерина и других медицинских рисков. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer s & Dementia.

Специалисты проанализировали данные 587 здоровых людей в возрасте от 40 до 59 лет. Треть из них имела генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Добровольцы сдавали тесты на память, внимание и речь, а также подробно рассказывали о своём образе жизни и здоровье.

Выяснилось, что ключевую роль играет не какой-то один вид активности, а их разнообразие: спорт, чтение, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, рисование, путешествия и регулярное общение с близкими. Этот эффект сохранялся даже у тех, кто унаследовал «плохой» вариант гена APOE ε4 — главного генетического фактора риска деменции.

«Мы готовились увидеть пользу физкультуры для пожилых, но то, что обычные увлечения так заметно улучшают работу мозга уже в среднем возрасте, стало для нас сюрпризом», — призналась руководитель исследования Лорина Наци.

Самыми опасными врагами для мозга оказались депрессия и перенесённые черепно-мозговые травмы, которые сильнее всего ухудшали когнитивные тесты. Учёные пришли к выводу, что защитить память и мышление можно только сочетая физическую, интеллектуальную и социальную активность, а не полагаясь лишь на таблетки и анализы.

Ранее сообщалось о неожиданной причине серьёзного риска развития деменции.