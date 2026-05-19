Стало известно, какие хобби помогают защититься от деменции

Ирландские учёные из Тринити-колледжа в Дублине установили, что активный образ жизни в среднем возрасте защищает мозг от ухудшения памяти лучше, чем просто контроль давления, холестерина и других медицинских рисков. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer s & Dementia.
Специалисты проанализировали данные 587 здоровых людей в возрасте от 40 до 59 лет. Треть из них имела генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Добровольцы сдавали тесты на память, внимание и речь, а также подробно рассказывали о своём образе жизни и здоровье.
Выяснилось, что ключевую роль играет не какой-то один вид активности, а их разнообразие: спорт, чтение, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, рисование, путешествия и регулярное общение с близкими. Этот эффект сохранялся даже у тех, кто унаследовал «плохой» вариант гена APOE ε4 — главного генетического фактора риска деменции.
«Мы готовились увидеть пользу физкультуры для пожилых, но то, что обычные увлечения так заметно улучшают работу мозга уже в среднем возрасте, стало для нас сюрпризом», — призналась руководитель исследования Лорина Наци.
Самыми опасными врагами для мозга оказались депрессия и перенесённые черепно-мозговые травмы, которые сильнее всего ухудшали когнитивные тесты. Учёные пришли к выводу, что защитить память и мышление можно только сочетая физическую, интеллектуальную и социальную активность, а не полагаясь лишь на таблетки и анализы.
