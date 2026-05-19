В Самаре нашли пропавшего мальчика

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. 11-летнего мальчика, пропавшего в Самаре 18 мая, нашли живым. Об этом сообщает региональный добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Поиск завершен. Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — сообщили в организации.
Добровольцы поблагодарили МВД и СК Самарской области за высокий профессионализм, оперативность и слаженную работу, а также неравнодушных жителей Самарской области за активную гражданскую позицию. «Своевременный звонок на горячую линию отряда стал ключевым фактором, позволившим оперативно отреагировать и принять необходимые меры», — добавили в поисково-спасательном отряде.
Мальчик 2014 года рождения вышел из дома в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары 18 мая днем, но до школы не дошел, его местонахождение было неизвестно. Ребенка искали участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».