Россиянин проглотил сотни монет, гайки и дверные петли

Волгоградские медики провели уникальную операцию по спасению 50-летнего пациента, который буквально превратил свой организм в склад металлолома. Мужчина поступил в больницу № 25 с подозрением на серьезное внутреннее кровотечение, однако обследование выявило в его пищеводе и желудке 227 инородных тел, среди которых оказались 214 монет различного номинала, 11 гаек и даже две дверные петли.