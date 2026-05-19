Россиянин проглотил сотни монет, гайки и дверные петли

Волгоградские медики провели уникальную операцию по спасению 50-летнего пациента, который буквально превратил свой организм в склад металлолома. Мужчина поступил в больницу № 25 с подозрением на серьезное внутреннее кровотечение, однако обследование выявило в его пищеводе и желудке 227 инородных тел, среди которых оказались 214 монет различного номинала, 11 гаек и даже две дверные петли.
«Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжёлых вмешательств», — сообщает Комитет здравоохранения Волгоградской области в сети «ВКонтакте».
Сложнейшее вмешательство, позволившее извлечь из пациента «капитал» в размере 875 рублей и строительные детали, возглавила главный внештатный эндоскопист Комитета здравоохранения Волгоградской области Галина Михайличенко.
«Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента», — подчеркивают медики, отмечая, что работа проводилась в несколько этапов ради безопасности пострадавшего.
На данный момент врачи оценивают состояние мужчины как хорошее. Пациент продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов после успешного завершения всех стадий лечения.