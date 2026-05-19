В Советске женщина ударила незнакомца бутылкой шампанского по голове

В дежурную часть МО МВД России «Советский» обратился 30-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестная женщина нанесла ему удар стеклянной бутылкой по.

Источник: KaliningradToday

голове.

Участковые уполномоченные установили, что инцидент произошёл в кафе на улице Матросова в Советске. Потерпевший находился в заведении со своей спутницей. К столику подошла 39-летняя женщина и проявила интерес к мужчине. Заявитель оттолкнул её. В ответ на это она ударила его бутылкой из-под шампанского, которая была у неё в руке.

Медики диагностировали у потерпевшего ушибленную рану теменной области головы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.