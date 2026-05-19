В Люксембурге прошла эксгумация останков одного из лидеров «Организации украинских националистов»* Андрея Мельника. Как сообщает украинское издание «Страна», они будут направлены на Украину для дальнейшего перезахоронения.
«В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине», — говорится в материале источника.
Уточняется, что на эксгумации присутствовали представители офиса главы киевского режима Владимира Зеленского и МИД Украины. При этом данных о дате перезахоронения Мельника не сообщается.
Ранее KP.RU сообщал, что украинское правительство приняло решение о перезахоронении Андрея Мельника на Национальном военном кладбище в Киеве. Он являлся одним из основателей ОУН*. При этом сам Мельник во время Второй мировой войны открыто призывал к сотрудничеству с Третьим рейхом.
