В Люксембурге эксгумировали останки Мельника для передачи Украине

Останки одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и его жены эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Люксембурге прошла эксгумация останков одного из лидеров «Организации украинских националистов»* Андрея Мельника. Как сообщает украинское издание «Страна», они будут направлены на Украину для дальнейшего перезахоронения.

«В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине», — говорится в материале источника.

Уточняется, что на эксгумации присутствовали представители офиса главы киевского режима Владимира Зеленского и МИД Украины. При этом данных о дате перезахоронения Мельника не сообщается.

Ранее KP.RU сообщал, что украинское правительство приняло решение о перезахоронении Андрея Мельника на Национальном военном кладбище в Киеве. Он являлся одним из основателей ОУН*. При этом сам Мельник во время Второй мировой войны открыто призывал к сотрудничеству с Третьим рейхом.

* Признана экстремистской и запрещена на территории России.