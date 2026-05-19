В ДНР восстановили 400 га леса

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» смогла провести лесовосстановление на площади почти 400 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко.
«В рамках проекта “Сохранение лесов” Министерство природных ресурсов и экологии ДНР продолжает системную работу по восстановлению лесных массивов и укреплению материально-технической базы лесного хозяйства. С начала реализации проекта лесовосстановление проведено почти на 400 га. Закупается лесохозяйственная и лесопожарная техника, специализированное оборудование, что позволяет повысить эффективность работы и уровень пожарной безопасности», — написал Крамаренко.
Он добавил, что благодаря проведенной работе по федеральному проекту «Вода России» Донецкая Народная Республика в 2025—2027 годах планирует расчистить 18,3 км русла реки Грузская, а в 2028—2030 годах — 10 км русла реки Кальчик. Это позволит улучшить экологическое состояние рек.
Кроме того, ранее уже проведена расчистка 10 км русла реки Кальмиус, а также более 23 км русел рек Крынка, Калец, Ольховая и Булавин. «Работа в данном направлении будет продолжена. Для нас важно не только восстановление экономики и инфраструктуры, но и формирование современной экологически безопасной среды для жителей Донецкой Народной Республики», — добавил Крамаренко.
В марте 2025 года власти региона сообщали, что из-за боев в республике уничтожено более 20 тыс. га леса. Только в 2024 году из-за пожаров, в том числе возникших вследствие обстрелов со стороны ВСУ, повреждено около 4 тыс. га леса.