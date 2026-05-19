Экс-премьера Франции заподозрили в незаконном присвоении госсредств

В отношении бывшего премьер-министра Франции и действующего мэра города Гавра Эдуара Филиппа начали расследование по подозрению в «незаконном присвоении государственных средств». Об этом пишет газета Le Monde.
В июне 2025 года в отношении мэра Гавра, его заместительницы Стефани де Базелер и гендиректора по сервисам Клэр-Софи Тасиас подали гражданский иск. Автор обращения, занимавшая должность заместителя главы городского сообщества Гавр-Сен-Метрополь с 2020 по 2023 год, обвинила Филиппа, де Безелер и Тасиас в «психологическом преследовании, фаворитизме, растрате государственных средств, незаконном получении процентов и взяточничестве».
По данным газеты, 7 мая национальная финансовая прокуратура (НФП) направила запрос о начале судебного расследование в отношении Филиппа и других лиц. В НФП отметили, что все следственные процедуры были завершены в марте. Судье также передали предварительное расследование, начатое в 2023 году по первоначальной жалобе в отношении чиновников.
В окружении Филиппа подтвердили Le Monde начало судебного расследования.
«Он узнал об этом из прессы. И он, очевидно, ответит на все вопросы, которые задаст система правосудия, как он всегда это делал, в очень спокойной манере», — сообщили газете.
Эдуард Филипп занимал должность премьер-министра Франции в 2017—2020 годах при ныне действующем президенте Эмманюэле Макроне. После ухода с поста он во второй раз избрался мэром Гавра (ранее возглавлял город в 2010—2017 годах). Филипп является председателем партии «Горизонты».
В сентябре 2024 года Филипп выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции. В октябре 2025-го, после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, Филипп призвал провести в стране досрочные президентские выборы после принятия бюджета на 2026 год.
Согласно Конституции Франции, выборы президента должны состояться за 20−35 дней до окончания полномочий действующего главы государства. Второй президентский срок Макрона завершается 13 мая 2027 года.
