Шокирующий внешним видом Траволта объяснил смену имиджа: «Как режиссер старой школы»

Актёр Траволта прокомментировал свой выход на красную дорожку в Каннах.

Источник: Комсомольская правда

На Каннском кинофестивале актер Джон Траволта удивил всех своей неожиданной сменой имиджа. В интервью телеканалу CNN он рассказал, с чем это связано.

72-летний Траволта в круглых очках, пестрых беретах и с черной бородой поразил публику на показе своего фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Актер признался, что так он примерял на себя непривычную роль режиссера.

«Я сказал себе: ты актер, теперь играй роль режиссера, выгляди как режиссер старой школы. Я просмотрел фотографии 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов, и режиссеры старой школы носили береты и очки», — пояснил Траволта.

Актер признался, что благодаря яркому имиджу он сможет узнать этот год на будущих фото.

Напомним, что накануне во Франции проходил 79-й Каннский кинофестиваль. Траволте тогда вручили почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие кинематографа.