Два велофестиваля подряд пройдут в Москве в мае

Первый, весенний, намечен на воскресенье 24 мая — для него по традиции перекроют Садовое кольцо, а старты будут проходить в три очереди, чтобы вместить всех желающих. 30 мая пройдет первый в этом году детский велофестиваль.
В столичном департаменте транспорта рассказали, что колонны первого весеннего велопарада будут стартовать с проспекта Академика Сахарова, делать полный круг по Садовому кольцу и финишировать там же, на проспекте. На нем же разместится и стартовый городок — там обычно можно починить велосипед, если с ним возникнут проблемы, а еще выступают артисты, устраивают розыгрыши
В прошлом году велофестиваль в Москве поставил рекорд — в нем приняли участие 67 тысяч человек.
«Всего в этом году проведем целых шесть велофестивалей. Весенний заезд пройдет традиционно по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов среди участников. Регистрация уже открыта, приглашаем вас присоединиться к городскому празднику», — обратился к велосипедистам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Праздником велофестиваль обычно делают сами участники — многие приезжают в оригинальных костюмах, на украшенных велосипедах, свистят в тоннелях, придумывают кричалки
Неделей позже, 30 мая, пройдет еще один велофестиваль, для детей. Тут Садовое кольцо перекрывать не будут, заезды проведут на Цветном бульваре. Праздник растянется на весь день с 10.00 до 18.00. Узнать все подробности и зарегистрироваться можно на сайте mosvelofest.mos.ru. Впереди у москвичей останется еще четыре велопраздника. На 4 июля и 1 августа запланированы ночные велозаезды, 5 сентября пройдет еще один детский велофестиваль, а 12 сентября — закрывающий сезон осенний фестиваль.