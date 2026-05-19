Два велофестиваля подряд пройдут в Москве в мае

Неделей позже, 30 мая, пройдет еще один велофестиваль, для детей. Тут Садовое кольцо перекрывать не будут, заезды проведут на Цветном бульваре. Праздник растянется на весь день с 10.00 до 18.00. Узнать все подробности и зарегистрироваться можно на сайте mosvelofest.mos.ru. Впереди у москвичей останется еще четыре велопраздника. На 4 июля и 1 августа запланированы ночные велозаезды, 5 сентября пройдет еще один детский велофестиваль, а 12 сентября — закрывающий сезон осенний фестиваль.