В Пулково более чем на два часа задерживается вылет 19 рейсов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Вылет 19 рейсов задерживается более чем на два часа в петербургском аэропорту «Пулково» по состоянию на 22.00 мск, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Ситуация в аэропорту “Пулково” на 22.00. Задержанные рейсы на вылет на данный момент всего более двух часов — 19. Отмененные рейсы на вылет — 15», — говорится в сообщении.
При этом с запасных аэродромов ожидается пять самолетов.
Отмечается, что с момента открытия воздушного пространства «Пулково» обслужил 140 рейсов (порядка 20 тысяч пассажиров).