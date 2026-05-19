Ректор Бауманки рассказал, для чего воспитывать «русских инженеров»

Профессия инженера всегда будет оставаться востребованной, поскольку качественные специалисты нужны не только работодателям, но и для развития российской экономики, заявил ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин в рамках проекта «Как поступить» на Радио РБК.
«Наша задача основная — воспитывать кадры для нашей собственной страны. Наша миссия — создавать научно-технологическое будущее и воспитывать новое поколение русских инженеров. Вот мы для этого живем. Русский, причем, это про язык, не про национальность», — сказал Гордин.
Какой вуз выбрать? Как подготовиться? Как сдать экзамены? Как справиться со стрессом? Отвечаем на вопросы о поступлении в вузы всю неделю с 18 по 24 мая на всех площадках РБК в проекте «Как поступить?». 21 мая в 10:30 в прямом эфире Радио РБК на ваши вопросы о ЕГЭ и ОГЭ ответит глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Присылайте свои вопросы сюда.
Подготовка инженеров в высших учебных заведениях может обойтись более чем в 500 тыс. руб. в год. Гордин объяснил это длительностью обучения, высоким уровнем технического оснащения программ и стремлением предоставить студентам возможность освоить навыки на практике, поскольку дистанционно учить этой профессии «практически нереально».
В будущем характер профессии инженера может меняться, но ее востребованность на рынке не уменьшится, уверен Гордин. «Мы должны на чем-то ездить, производить какую-то технику, сервисы и так далее. Инженерная профессия, я думаю, бессмертна. Они [инженеры] всегда будут нужны в любом случае, потому что кто-то должен создавать то окружение, в котором мы живем», — добавил ректор.
Гордин отметил, что в Бауманке разработан специальный подход к подготовке инженеров, предусматривающий совмещение теории и практики с первого года обучения. Кроме того, у каждой группы студентов есть введение в специальность на первом курсе, а начиная со второго курса количество практических занятий увеличивается.
Однако учиться на инженерных специальностях тяжело из-за большого объема информации и высокого уровня ответственности, поскольку за студентом «никто не бегает» и нужно учиться грамотно распоряжаться своим временем, предупредил ректор Бауманки. «Учеба не заканчивается в школе, учеба не заканчивается в университете, учиться нужно всю жизнь. Если ты умеешь это делать, если умеешь все время познавать новое и научился это делать в школе, а потом в университете, и все время улучшать, то у тебя будет все хорошо», — заключил Гордин.
В 2025 году платное обучение по инженерным специальностям в ведущих российских вузах существенно подорожало — на некоторых программах почти в полтора раза, выяснил РБК. Лидером стал Московский физико-технический институт (МФТИ), где стоимость обучения на программах «ядерная физика и технологии», «техническая физика» увеличилась на 47%, с 605 тыс. до 893 тыс. руб. В МГТУ им. Н. Э. Баумана в среднем стоимость увеличилась на 15% и составила 461 тыс. руб. При этом по данным ежегодного «Мониторинга качества приема в вузы», число студентов, принятых на инженерные специальности, увеличилось на 7% по сравнению с 2022 годом. Доля зачисленных на эти направления подготовки составила 41% от общего приема.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».