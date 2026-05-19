Владелец MV Hondius продолжает продавать круизы по "хантавирусному" маршруту

ГААГА, 19 мая. /ТАСС/. Нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая лайнером MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, продолжает продавать круизы по тому же маршруту. Как убедился корреспондент ТАСС, стоимость круиза под названием «Атлантическая Одиссея» из Аргентины в Кабо-Верде доходит до €22,7 тыс.
На сайте перевозчика можно купить билет на разные версии круиза. Ближайший рейс отправится из порта города Ушуайя (Аргентина), откуда выходил лайнер Hondius, в марте 2027 года, его будет выполнять судно MV Plancius. Версия круиза без захода в воды Антарктики будет стоить около €10 тыс., путешествие должно продлиться 33 дня и окончиться в порту города Прая — столицы Кабо-Верде. Стоимость наиболее дорогого путешествия составляет €22,7 тыс., этот круиз предполагает посещение антарктических территорий.
Как уточняет компания, судно MV Plancius было построено в 1976 году для Королевского морского флота Нидерландов и в 2009 году переоборудовано под пассажирский лайнер.
18 мая портал NU.nl сообщил, что лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама и пришвартовался у причала № 7. Остававшиеся на лайнере члены экипажа и работники Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в сопровождении медиков сошли на берег.
Вечером 11 мая лайнер MV Hondius отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. Всемирная организация здравоохранения сообщает об 11 случаях заражения хантавирусом на борту. Три человека умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга.
В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя и направился в конечный пункт круиза — Праю, однако из-за решения властей Кабо-Верде не принимать лайнер по соображениям безопасности судно отправилось на Канары. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.