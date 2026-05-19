Владелец MV Hondius продолжает продавать круизы по "хантавирусному" маршруту

На сайте перевозчика можно купить билет на разные версии круиза. Ближайший рейс отправится из порта города Ушуайя (Аргентина), откуда выходил лайнер Hondius, в марте 2027 года, его будет выполнять судно MV Plancius. Версия круиза без захода в воды Антарктики будет стоить около €10 тыс., путешествие должно продлиться 33 дня и окончиться в порту города Прая — столицы Кабо-Верде. Стоимость наиболее дорогого путешествия составляет €22,7 тыс., этот круиз предполагает посещение антарктических территорий.