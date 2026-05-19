WSJ: США и Израиль могут в скором времени атаковать Иран

«США и Израиль готовились осуществить новые атаки на Иран в течение нескольких дней», — пишет издание, ссылаясь на источники.
По информации газеты, удары не исключены уже на будущей неделе.
Как уточняют осведомленные источники из американских чиновников, позиция Ирана на переговорах с США по прекращению войны практически не изменилась. Эксперты сравнили ее с более ранними вариантами, которые не привели к сдвигу.
Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что новые удары по Ирану возобновятся в пятницу, 22 мая.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс при этом заверил, что переговоры Вашингтона с Тегераном находятся в хорошей точке. Однако имеется и военный вариант развития событий, хотя Белый дом якобы не стремится к подобному исходу.