Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опроверг данные, что Цзиньпин заявил, будто РФ будет жалеть о начале СВО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию о том, что глава Китая Си Цзиньпин заявил ему, будто РФ будет жалеть о начале спецоперации на Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию о том, что глава Китая Си Цзиньпин заявил ему, будто РФ будет жалеть о начале спецоперации на Украине.

— Нет, он такого не говорил, — сказал он в беседе с журналистами в Белом доме, когда его попросили прокомментировать сведения о том, что китайский лидер якобы сделал упомянутое заявление на переговорах в Пекине, передает ТАСС.

Ранее КНР опровергла информацию из статьи издания The Financial Times, в которой якобы приводятся слова Си Цзиньпина об Украине. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Так он прокомментировал публикацию газеты, согласно которой глава КНР якобы сказал Дональду Трампу, что президент РФ Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о начале СВО.

Американский лидер во время встречи с Си Цзиньпинем предложил ему объединиться с Путиным, чтобы начать вместе сотрудничать против Международного уголовного суда (МУС).

В феврале 2025 года глава Белого дома подписал указ о введении санкций в отношении МУС за «незаконные и необоснованные действия, направленные против США и близкого союзника Израиля». Под ограничительные меры попали как члены инстанции, так и их семьи.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше