Трамп опроверг данные, что Цзиньпин заявил, будто РФ будет жалеть о начале СВО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию о том, что глава Китая Си Цзиньпин заявил ему, будто РФ будет жалеть о начале спецоперации на Украине.
— Нет, он такого не говорил, — сказал он в беседе с журналистами в Белом доме, когда его попросили прокомментировать сведения о том, что китайский лидер якобы сделал упомянутое заявление на переговорах в Пекине, передает ТАСС.
Ранее КНР опровергла информацию из статьи издания The Financial Times, в которой якобы приводятся слова Си Цзиньпина об Украине. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Так он прокомментировал публикацию газеты, согласно которой глава КНР якобы сказал Дональду Трампу, что президент РФ Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о начале СВО.
Американский лидер во время встречи с Си Цзиньпинем предложил ему объединиться с Путиным, чтобы начать вместе сотрудничать против Международного уголовного суда (МУС).