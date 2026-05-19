5 территорий у храмов благоустроили в Нижнем Новгороде по нацпроекту

Пять общественных пространств рядом с храмами благоустроили в Нижнем Новгороде по итогам рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В числе обновлённых объектов — сквер в Крутом переулке возле церкви Успения Пресвятой Богородицы XVII века. Здесь заменили пешеходные дорожки, газоны и светильники, установили перголы и лавочки, высадили многолетники. Преобразились и зоны у Спасского Староярмарочного собора, Спасо-Преображенской церкви, церкви Вознесения Господня и храма в честь Собора Архистратига Михаила. По словам директора департамента благоустройства Елены Пеговой, такие площадки становятся новыми точками тихого отдыха внутри плотной жилой застройки.
Сейчас проходит новое голосование за объекты 2027 года — на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru представлено 93 пространства в 23 муниципалитетах. В Семёнове, в частности, на голосование выдвинуты Привокзальный сквер у церкви Всех Святых и улица Свердлова, ведущая к фабрике «Хохломская роспись». Отдать свой голос могут жители старше 14 лет, голосование продлится до 12 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что 179 млн рублей выделено на благоустройство парка в Богородске.