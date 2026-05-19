Одобренный Европейским союзом двухлетний пакет помощи Украине на 90 миллиардов разворуют. Об этом во вторник, 19 мая, высказался постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.
— Нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован, — заявил он, передает ТАСС.
Издание Politico в апреле написало, что ЕС недолго будет праздновать одобрение кредита Украине из-за раскола внутри блока. По мнению журналистов, лидерам европейских стран сложно договориться о дальнейших шагах по нескольким вопросам.
14 мая заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев высказался, что каждому европейскому лидеру, который «целовал» украинского президента Владимира Зеленского, придется отвечать за контакты с ним в случае его коррупционного крушения.
Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского 14 мая выступила с критикой в адрес украинского лидера, обвинив его в игнорировании коррупционного скандала, в котором замешан бывший глава его офиса Андрей Ермак. Она отметила, что почти все приближенные к Зеленскому лица, которых он долгое время продвигал, сталкиваются с обвинениями в коррупции.