Академик РАН перечислил три главные причины распада СССР

Академик Нигматулин считает, что распад СССР случился из-за жестокости политической системы.

Источник: Комсомольская правда

Академик РАН Роберт Нигматулин указал на три ключевые причины распада СССР. Среди них он выделил экономический кризис, строгую цензуру и жестокость политической системы, назвав элементы главными.

По словам академика, это привело к нарастанию общественной напряженности, которая постепенно только увеличивалась.

«Конечно, и наши вожди постарели. Ничего не менялось. Это тоже вызывало недовольство. Все-таки люди хотят жить в более свободной стране», — сказал эксперт в интервью для RTVI.

Он добавил, что советские граждане проводили параллели между своим уровнем жизни и европейским, а зависть к западному достатку усугубляла недовольство.

Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил в наши дни, две трети россиян проголосовали бы «за».