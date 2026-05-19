Академик РАН перечислил три главные причины распада СССР

Академик РАН Роберт Нигматулин указал на три ключевые причины распада СССР. Среди них он выделил экономический кризис, строгую цензуру и жестокость политической системы, назвав элементы главными.
По словам академика, это привело к нарастанию общественной напряженности, которая постепенно только увеличивалась.
«Конечно, и наши вожди постарели. Ничего не менялось. Это тоже вызывало недовольство. Все-таки люди хотят жить в более свободной стране», — сказал эксперт в интервью для RTVI.
Он добавил, что советские граждане проводили параллели между своим уровнем жизни и европейским, а зависть к западному достатку усугубляла недовольство.
Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил в наши дни, две трети россиян проголосовали бы «за».