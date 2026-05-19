Владелец MV Hondius продает билеты на следующий круиз на этом лайнере на июнь

ГААГА, 19 мая. /ТАСС/. Нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая лайнером MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, продает билеты на следующий круиз на этом судне на июнь. Как следует из данных на сайте перевозчика, лайнер 13 июня должен выйти из порта населенного пункта Лонгйир (Норвегия).
Целью путешествия значится посещение северной части острова Шпицберген, круиз должен продлиться семь дней. По окончании поездки отдыхающие вернутся в порт Лонгйира. Стоимость билета на круиз составляет от €4,1 тыс. до €18,6 тыс.
Как заверил глава компании Реми Буайссе в своем официальном заявлении по ситуации с хантавирусом, перед возвращением к эксплуатации лайнер Hondius «пройдет полную очистку и дезинфекцию по всем протоколам». При этом перевозчик не уточняет, останется ли состав экипажа лайнера прежним ввиду карантинных мер.
18 мая портал NU.nl сообщил, что лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама и пришвартовался у причала № 7. Остававшиеся на лайнере члены экипажа и работники Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в сопровождении медиков сошли на берег.
15 мая портал Hart van Nederland сообщил, что власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту Роттердама, в которых члены экипажа лайнера Hondius, не являющиеся подданными королевства, проведут обязательный карантин. Отмечалось, что на борту судна оставались 27 человек — 25 членов экипажа и двое сотрудников RIVM. Двое членов команды судна, а также оба работника ведомства являются нидерландскими подданными, поэтому они будут проходить карантин дома. Остальные 23 человека, в том числе один российский гражданин, а также граждане Польши, Украины и Филиппин, будут размещены в роттердамской гавани.
Вечером 11 мая лайнер MV Hondius отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. 12 мая Всемирная организация здравоохранения сообщала об 11 случаях заражения хантавирусом на борту, позднее оценка была снижена до 10 случаев. Трое человек умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза — Кабо-Верде. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.