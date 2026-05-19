Владелец MV Hondius продает билеты на следующий круиз на этом лайнере на июнь

15 мая портал Hart van Nederland сообщил, что власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту Роттердама, в которых члены экипажа лайнера Hondius, не являющиеся подданными королевства, проведут обязательный карантин. Отмечалось, что на борту судна оставались 27 человек — 25 членов экипажа и двое сотрудников RIVM. Двое членов команды судна, а также оба работника ведомства являются нидерландскими подданными, поэтому они будут проходить карантин дома. Остальные 23 человека, в том числе один российский гражданин, а также граждане Польши, Украины и Филиппин, будут размещены в роттердамской гавани.