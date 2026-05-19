Две жены и СВО: волгоградец пропал после подписания контракта

44-летний волгоградец Степан Иванов пропал без вести после отправки на СВО из отдела полиции Волгограда, — пишет v1.ru. В день подписания контракта у мужчины внезапно оформился брак в Самаре, хотя родные утверждают: эту женщину он никогда не видел.
Поиски начались в январе 2025 года, когда Степан вышел из дома на улице Загорской и не вернулся. Сестрам сообщили: мужчина задержан за разбитую витрину магазина в Тракторозаводском районе Волгограда, но видеться с родными отказывается. 21 января он подписал контракт в Самаре и одновременно зарегистрировал брак с Верой Симоновой. После этого следы бойца потерялись.
«Он сильно выпивал, лечился от белой горячки. Никакой новой жены у него быть не могло», — уверяет бывшая супруга Наталья. Родные подозревают: паспортом Степана могли воспользоваться мошенники, чтобы оформить фиктивные документы для выплаты довольствия.
Юристы советуют: родным пропавших бойцов с двумя браками стоит срочно обратиться в военную прокуратуру и фонд «Защитники Отечества» в Волгограде. Только так можно оспорить раздел выплат и выяснить, кому по закону положена помощь за погибшего защитника.
