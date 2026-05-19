Россия не сомневается, что европейская помощь Киеву на 90 миллиардов будет попросту разворована. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован», — сказал дипломат.
В декабре 2025 года было принято решение оформить совместный заем стран ЕС в размере 90 млрд евро для покрытия финансовых нужд Украины на 2026−2027 годы.
По информации Bloomberg, Евросоюз увяжет выдачу Киеву части кредита в 90 млрд евро с принятием законодательства, которое должно увеличить долю иностранных посылок, облагаемых НДС.
При этом европейцам все же не удается закрыть глаза на коррупционный скандал на Украине. Berliner Zeitung отмечала, что на фоне нового коррупционного скандала тревогу вызывает заявление главы ЕК фон дер Ляйен о выделении Украине первого кредитного транша уже на следующей неделе.