Отбывавший срок экс-главред Tatler Романовский поужинал в московском ресторане

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин), который отбывал срок за вымогательство, поужинал в одном из ресторанов столицы. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила жена основателя Capital Group Ольга Карпуть.

Она разместила в соцсети фото с ужина в одном из ресторанов Москвы с журналистом.

— Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь, — написала она под постом в Telegram-канале.

12 февраля 2024 года Хамовнический районный суд вынес приговоры коммерческому директору «Осторожно Media» Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Установлено, что деньги они просили за так называемый блок на негатив — отказ от публикаций, который порочат честь компании и персоны.

Обвиняемые настаивали на том, что лишь выполняли свою работу, а деньги ни у кого не вымогали. О том, что известно о громком уголовном деле, — в материале «Вечерней Москвы».