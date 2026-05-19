Отбывавший срок экс-главред Tatler Романовский поужинал в московском ресторане

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин), который отбывал срок за вымогательство, поужинал в одном из ресторанов столицы. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила жена основателя Capital Group Ольга Карпуть.
Она разместила в соцсети фото с ужина в одном из ресторанов Москвы с журналистом.
— Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь, — написала она под постом в Telegram-канале.
12 февраля 2024 года Хамовнический районный суд вынес приговоры коммерческому директору «Осторожно Media» Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Установлено, что деньги они просили за так называемый блок на негатив — отказ от публикаций, который порочат честь компании и персоны.
Обвиняемые настаивали на том, что лишь выполняли свою работу, а деньги ни у кого не вымогали.