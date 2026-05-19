В Одессе девушка пыталась прорваться в военкомат, куда забрали ее парня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Жительница Одессы хотела прорваться в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), куда привезли ее молодого человека. Об этом сообщило издание «Страна».
На кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале издания, видно, как девушка перебрасывает через забор кирпич. Затем она начинает бить ногой железную дверь и вступает в словесную перепалку с одним из сотрудников ТЦК.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали «бусификацией». В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.