ННГУ и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве

«Университет Лобачевского последовательно развивает ИТ-направление. В основе нашей работы — научные школы, созданные ведущими учёными, и фундаментальные исследования, которые реализуются в прикладных проектах. Сотрудничество с ГК InfoWatch масштабирует этот опыт и открывает новые возможности, которые позволят студентам осваивать самые современные инструменты, пробовать себя в условиях, максимально приближенных к профессиональной среде. Партнёрство с InfoWatch укрепляет связь между образованием и практикой, помогая выпускникам уверенно стартовать в профессии», — подчеркнул ректор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов. «Партнерство с Нижегородским государственным университетом — важный шаг в развитии академической программы ГК InfoWatch, который внесет свой вклад в развитие современного образования, ориентированного на практику. Подготовка специалистов в области информационной безопасности невозможна без обучения работе с актуальным стеком технологий. Студенты ННГУ получат возможность учиться на тех же решениях InfoWatch, которые стоят на защите критической информационной инфраструктуры и у компаний по всей стране. Это значит, что выпускники будут готовы сразу приступить к работе, а не тратить долгое время на дообучение — это важно и для молодых специалистов, и для их будущих работодателей», — отметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.