ННГУ и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве

ГК InfoWatch и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.
Документ в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) подписали ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.
Главная цель партнерства — совместная работа в сфере образования в области информационных технологий и совершенствование подготовки будущих специалистов по ИТ. В частности, ГК InfoWatch и Нижегородский государственный университет планируют развивать научно-исследовательское направление работы со студентами, продвигать образовательные и исследовательские программы, совершенствовать программы обучения с упором на практические навыки и знания, которые будут полезны выпускникам в будущей работе. В ближайшее время ГК InfoWatch предоставит университету лабораторные комплексы с ПО InfoWatch ARMA и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor для проведения занятий в учебных классах. Кроме того, в планах проведение совместных образовательных мероприятий, организация практик и стажировок для студентов, участие экспертов в подготовке научных докладов и статей.
«Университет Лобачевского последовательно развивает ИТ-направление. В основе нашей работы — научные школы, созданные ведущими учёными, и фундаментальные исследования, которые реализуются в прикладных проектах. Сотрудничество с ГК InfoWatch масштабирует этот опыт и открывает новые возможности, которые позволят студентам осваивать самые современные инструменты, пробовать себя в условиях, максимально приближенных к профессиональной среде. Партнёрство с InfoWatch укрепляет связь между образованием и практикой, помогая выпускникам уверенно стартовать в профессии», — подчеркнул ректор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов. «Партнерство с Нижегородским государственным университетом — важный шаг в развитии академической программы ГК InfoWatch, который внесет свой вклад в развитие современного образования, ориентированного на практику. Подготовка специалистов в области информационной безопасности невозможна без обучения работе с актуальным стеком технологий. Студенты ННГУ получат возможность учиться на тех же решениях InfoWatch, которые стоят на защите критической информационной инфраструктуры и у компаний по всей стране. Это значит, что выпускники будут готовы сразу приступить к работе, а не тратить долгое время на дообучение — это важно и для молодых специалистов, и для их будущих работодателей», — отметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.