Осужденный на семь лет экс-главред Tatler Ариан Романовский вышел из тюрьмы

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский поужинал в одном из московских ресторанов. Ранее он был осужден за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает супруга основателя Capital Group Ольга Карпуть.
«Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь», — написала она в Telegram-канале.
Во вторник она поделилась фотографиями с их совместного ужина с Романовским в столичном ресторане.
В 2024 году московский суд приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к семи с половиной годам строгого режима, а Романовского и соадминистратора Telegram-канала «Тушите свет» Тимура Бигаева — к семи годам. Осенью 2024 года Мосгорсуд снизил наказание: Суханову — с 7,5 до 5,5 года, Бигаеву и Романовскому — с 7 до 5 лет строгого режима.