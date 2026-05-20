Садовод Олейник дала советы, как добиться пышного цветения пионов

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник дала совет садоводам, как добиться пышного урожая пионов.
Пышность цветения растения зависит от выбранного сорта и правильной посадки.
Прежде всего, нужно убедиться, что куст из питомника здоров. Важно правильно выбрать глубину посадки растения.
Если сделать это слишком глубоко, то начнут загнивать корни, а если недостаточно глубоко, то растение будет с трудом приживаться.
Оптимальный вариант — три-пять сантиметров.
— Цвести куст начнет примерно через два, иногда через три года после посадки, — сказала садовод 360.ru.
Она так же рекомендовала уделить внимание освещенности, эти цветы не любят полутень. Оптимально, если куст будет находиться на свету 5−7 часов в день. Если естественного освещения недостаточно, то можно добавить искусственное.
Цветение пионов этого года закладывается сразу после их цветения в прошлом году, но подкормить кусты можно и в мае. Оптимально будет добавить в приствольные круги костную и рыбную муку.
Ранее, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru развеял главные страхи при покупке клубники в мае. Эксперт отметил, что ранний урожай не представляет опасности, если речь идет о качественной продукции, однако напомнил о ботанической тонкости.
А вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минпромторгу запустить программу «Дачный кешбэк» с возвратом до 15% при покупке российских семян, саженцев и садовой техники для поддержки отечественных производителей и снижения расходов дачников, пишет Life.ru.