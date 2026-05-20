Садовод Олейник дала советы, как добиться пышного цветения пионов

Садовод Олейник: для пышного цветения пионов их нужно сажать на глубину 3−5 см.

Источник: Комсомольская правда

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник дала совет садоводам, как добиться пышного урожая пионов.

Пышность цветения растения зависит от выбранного сорта и правильной посадки.

Прежде всего, нужно убедиться, что куст из питомника здоров. Важно правильно выбрать глубину посадки растения.

Если сделать это слишком глубоко, то начнут загнивать корни, а если недостаточно глубоко, то растение будет с трудом приживаться.

Оптимальный вариант — три-пять сантиметров.

— Цвести куст начнет примерно через два, иногда через три года после посадки, — сказала садовод 360.ru.

Она так же рекомендовала уделить внимание освещенности, эти цветы не любят полутень. Оптимально, если куст будет находиться на свету 5−7 часов в день. Если естественного освещения недостаточно, то можно добавить искусственное.

Цветение пионов этого года закладывается сразу после их цветения в прошлом году, но подкормить кусты можно и в мае. Оптимально будет добавить в приствольные круги костную и рыбную муку.

Ранее, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru развеял главные страхи при покупке клубники в мае. Эксперт отметил, что ранний урожай не представляет опасности, если речь идет о качественной продукции, однако напомнил о ботанической тонкости.

А вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минпромторгу запустить программу «Дачный кешбэк» с возвратом до 15% при покупке российских семян, саженцев и садовой техники для поддержки отечественных производителей и снижения расходов дачников, пишет Life.ru.

