Алексей Учитель сообщил о состоянии матери Юлии Пересильд

Алексей Учитель коротко рассказал о состоянии матери актрисы Юлии Пересильд.
Ранее стало известно, что 64-летнюю мать актрисы экстренно госпитализировали в Москве. Женщина почувствовала себя плохо, прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пациентку с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился. Сейчас мать актрисы находится под присмотром врачей.
19 мая в Москве прошла церемония вручения премии АПКиТ. На красной дорожке присутствовал Алексей Учитель. На вопрос журналистов о состоянии матери Юлии Пересильд, режиссер ответил одним словом: «неплохо».
Но вдаваться в подробности режиссер не стал, пишет Super.ru.
Ранее, Юлия Пересильд эмоционально отреагировала на публикации о ее дочери Анне, которые активно разошлись по СМИ. Актрису возмутили заголовки о том, что 16-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» якобы решила уйти из школы после девятого класса ради карьеры.