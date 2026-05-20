Что можно и нельзя делать в Нилов день 20 мая, который называют Купальница

Православная церковь 20 мая вспоминает святого Нила Сорского. В народе отмечают Нилов день. Но есть еще одно название у праздника — Купальница. Предки верили, 20 мая вода обладает целебной силой и нужно обязательно искупаться.
Что нельзя делать 20 мая.
Родственникам, а также чужим людям не рекомендуется купать детям, которым нет года. Кроме того, не следует гадать на картах. Подобным можно спровоцировать плохие перемены в жизни.
Что можно делать 20 мая.
По традиции, в названную дату набирали воду, ставили ее на солнце, а затем обливались. Считалось, что 20 мая вода обладает целебной силой и укрепить здоровье.
Согласно приметам, дождь обещает теплый сентябрь. В том случае, если лучи разного цвета во время восхода, то погода испортится.
