Что можно и нельзя делать в Нилов день 20 мая, который называют Купальница

Узнали, что можно и нельзя делать 20 мая, когда празднуют Нилов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 мая вспоминает святого Нила Сорского. В народе отмечают Нилов день. Но есть еще одно название у праздника — Купальница. Предки верили, 20 мая вода обладает целебной силой и нужно обязательно искупаться.

Что нельзя делать 20 мая.

Родственникам, а также чужим людям не рекомендуется купать детям, которым нет года. Кроме того, не следует гадать на картах. Подобным можно спровоцировать плохие перемены в жизни.

Что можно делать 20 мая.

По традиции, в названную дату набирали воду, ставили ее на солнце, а затем обливались. Считалось, что 20 мая вода обладает целебной силой и укрепить здоровье.

Согласно приметам, дождь обещает теплый сентябрь. В том случае, если лучи разного цвета во время восхода, то погода испортится.

