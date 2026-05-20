Что можно, а что нельзя делать на Отдание Пасхи 20 мая 2026

В эти сорок дней Христос не вел с апостолами прежних повседневных бесед, но являлся им в особые моменты, давая неопровержимые доказательства Своего Воскресения. Евангелист Иоанн Богослов подробно описывает несколько таких явлений. В самый день Воскресения Спаситель явился ученикам, собравшимся за запертыми дверями из страха перед иудеями. Затем, спустя восемь дней, он явился снова, на этот раз вместе с апостолом Фомой, который до этого момента сомневался и получил возможность вложить персты в раны от гвоздей, после чего воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Было и явление на Тивериадском море, где во время рыбной ловли Христос восстановил апостола Петра в апостольском достоинстве, трижды спросив его о любви и поручив пасти Своих овец. О явлении в Галилее повествует евангелист Матфей, где Христос дает одиннадцати апостолам Великое поручение: идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.