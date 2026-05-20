Что можно, а что нельзя делать на Отдание Пасхи 20 мая 2026

20 мая 2026 года — день особенный и переходный. В православном календаре это Отдание Пасхи (последний день, когда в храмах звучат ликующие «Христос Воскресе!»), начало предпразднства Вознесения Господня и воспоминание чуда — явления Креста Господня над Иерусалимом. А в народной традиции — праздник Купальница, когда вода обретает удивительную силу, а земля окончательно входит в лето.
Чтобы провести этот день с пользой для души и тела, избежать неприятностей и привлечь удачу, вот подробный гид: что можно, а что категорически нельзя делать 20 мая 2026 года.
Что обязательно нужно сделать 20 мая.
1. Посетить храм и проститься с Пасхой.
Это последний день пасхального периода. Обязательно зайдите в церковь, чтобы услышать финальные пасхальные песнопения. Вечером во многих храмах начнется всенощное бдение в честь грядущего Вознесения. Считается, что молитва в этот день особенно светла.
2. Умыться «правильной» водой (после полудня!).
Главная традиция Купальницы — омоложение и очищение водой. Но есть важный нюанс: умываться до полудня нельзя (смоете здоровье и удачу). Лучшее время — после обеда или вечером.
Как сделать: Наберите воду из реки или поставьте ведро на солнце, чтобы она «напиталась» теплом. Окатите себя или хотя бы умойтесь. Девушки на Руси верили, что после этого становятся красивее и здоровее.
3. Очистить дом от негатива.
Набранной на рассвете (но не используемой для умывания до обеда) водой окропите углы жилища. Веник, смоченный в этой же воде, символически «выметает» ссоры и беды из дома. Эта традиция сочетается с запретом на утреннюю уборку — метите ближе к вечеру.
4. Позаботиться о скотине (или просто о природе).
В старину в этот день купали лошадей, чтобы они были сильными. Современный аналог: если у вас есть питомец, искупайте его или просто уделите время заботе о живых существах. Тем, у кого нет животных, можно просто покормить птиц.
5. Помыть малыша (только маме!).
Если в доме есть ребенок до года, искупать его может только мама и лучше той самой «солнечной» водой. Верили, что если доверить купание чужому, ребенка сглазят.
6. Планировать, но не начинать.
20 мая — идеальный день для стратегии. Не начинайте грандиозных проектов, но четко распишите планы на будущее: «семь раз отмерь» сегодня принесет успех завтра.
Чего категорически нельзя делать 20 мая (Список «нельзя»).
❌ Умываться до полудня и на рассвете.
Это главный запрет дня. Умывшись до восхода или в первой половине дня, вы рискуете «смыть» свое здоровье, силу и финансовую удачу. Терпите до обеда!
❌ Ссориться с парнем/девушкой.
Особая примета на отношения: если молодые люди поссорятся 20 мая, они никогда не поженятся и не простят друг друга. Сдержанность в словах сегодня спасет даже шаткий союз.
❌ Ходить босиком.
В отличие от многих других праздников, сегодня босые ноги — к болезням. Предки верили, что земля еще не до конца прогрелась для босых ступней, а холод снизу вытянет силы.
❌ Лениться и бездельничать.
«Работать спустя рукава» или валяться на диване — дурная примета. Тот, кто 20 мая сидит без дела, отвернет от себя удачу, а финансы «пойдут в разнос».
❌ Гадать (особенно на картах).
Запрещено! В отличие от святочных дней, сегодня попытки заглянуть в будущее приведут к разочарованиям и горестям. Судьба на Купальницу не любит, когда ей задают вопросы.
❌ Мыть чужого ребенка или доверять своего.
Это касается только детей до года. Если бабушка или подруга искупает вашего младенца сегодня, он станет беспокойным и болезненным. Ритуал купания — только для мамы.
❌ Брать в руки острые предметы без нужды.
Ножи, ножницы, иголки в этот день травмоопасны. Считается, что раны, полученные 20 мая, будут заживать невероятно долго. По возможности отложите шитье и резку.
❌ Сквернословить и употреблять алкоголь.
Ругань открывает дорогу нечистой силе в дом, а алкоголь сулит серьезные потери (вплоть до финансовых крахов). Ясный ум и чистая речь — залог гармонии в этот переходный день.
Народные приметы погоды на 20 мая 2026.
Ласточки высоко летят — к устойчивому теплу и ясным дням. Дождь пошел — сентябрь будет теплым, как лето. Молодой месяц на небе — осенью соберете богатый урожай овощей. Красная луна или кольцо вокруг нее — к сильному ветру. Пчелы активны с утра — ждите грозы днем. Утром нет росы, сухо — погода скоро испортится, возможны затяжные дожди.
Самое важное — дождитесь полудня, чтобы умыться, не ссорьтесь с любимыми и сходите в храм. Тогда 20 мая 2026 года очистит вас от негатива, придаст сил на лето и укрепит здоровье.
Что такое Отдание Пасхи: смысл, традиции и последний день пасхальной радости.
Для многих людей, далеких от церковного устава, Пасха ассоциируется с одним днем — Светлым Христовым Воскресением, праздничным куличом и крашеными яйцами. Однако в православной традиции Воскресение Христово — это не просто один день, а продолжительный период, длящийся ровно сорок дней. Завершается этот период особым и очень важным днем, который называется Отданием Пасхи. В 2026 году Отдание Пасхи приходится на 20 мая. Что же это за день, каков его духовный смысл, как его правильно провести верующему человеку и какие традиции с ним связаны — разберемся подробно, опираясь исключительно на проверенную информацию.
Духовный смысл праздника: почему Пасха длится сорок дней.
Чтобы понять, что такое Отдание Пасхи, необходимо сначала разобраться в том, почему Светлое Христово Воскресение празднуется так долго — целых сорок дней. Эта традиция имеет под собой не просто церковный устав, а глубокое евангельское основание. Согласно тексту Священного Писания, после того как Иисус Христос воскрес из мертвых, Он не сразу вознесся на небо. На протяжении сорока дней Воскресший Спаситель являлся своим ученикам и апостолам, чтобы утвердить их в вере, которая была поколеблена страшными событиями распятия и смерти Учителя.
В эти сорок дней Христос не вел с апостолами прежних повседневных бесед, но являлся им в особые моменты, давая неопровержимые доказательства Своего Воскресения. Евангелист Иоанн Богослов подробно описывает несколько таких явлений. В самый день Воскресения Спаситель явился ученикам, собравшимся за запертыми дверями из страха перед иудеями. Затем, спустя восемь дней, он явился снова, на этот раз вместе с апостолом Фомой, который до этого момента сомневался и получил возможность вложить персты в раны от гвоздей, после чего воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Было и явление на Тивериадском море, где во время рыбной ловли Христос восстановил апостола Петра в апостольском достоинстве, трижды спросив его о любви и поручив пасти Своих овец. О явлении в Галилее повествует евангелист Матфей, где Христос дает одиннадцати апостолам Великое поручение: идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Эти сорок дней — время особого присутствия Воскресшего Господа на земле. Церковь, подражая апостолам, которые были свидетелями этих явлений, празднует Пасху не один день, но целых сорок дней. Это время непрекращающейся духовной радости, время, когда христиане вновь и вновь переживают победу жизни над смертью, света над тьмой. И каждый день этого периода наполнен особым смыслом. Отдание Пасхи — это последний, сороковой день этого великого празднования. На следующий день, 21 мая, Церковь будет отмечать уже другое великое событие — Вознесение Господне, когда Христос окончательно покинул землю и вознесся на небо, сев одесную Бога Отца. Таким образом, Отдание Пасхи — это прощание с пасхальной радостью до следующего года.
Отдание праздника: что означает это слово.
Само слово «отдание» может показаться непривычным для современного уха. В церковнославянском языке оно имеет значение «возвращение», «завершение» или «отдача». Если говорить простыми словами, Отдание праздника — это последний день попразднства. В православном богослужебном уставе у многих великих праздников, таких как Рождество Христово, Богоявление, Пасха и Троица, есть предпразднство (дни подготовки) и попразднство (дни продолжения празднования). Отдание — это точка, финальный аккорд, после которого песнопения и молитвы праздника больше не звучат до следующего года.
Истоки этой традиции лежат еще в ветхозаветном богослужении. В Ветхом Завете существовала практика особого завершения великих праздников, когда народ собирался в храме для заключительного торжественного богослужения. Христианская церковь восприняла этот благочестивый обычай, придав ему новый, духовный смысл. В день Отдания верующие как бы возвращают праздник Богу, благодарят Его за дарованные благодатные дни и с миром уходят в обычный ритм жизни, но уже с пасхальной радостью в сердце.
В случае с Пасхой Отдание имеет особое значение, потому что сама Пасха — это «праздников Праздник и Торжество из торжеств». Отдание Пасхи выпадает на среду шестой недели после Светлого Христова Воскресения, за день до Вознесения Господня. В 2026 году, напомним, это 20 мая. Пасха в 2026 году праздновалась 12 апреля, поэтому сорок дней отсчитываются именно от этой даты. Таким образом, 20 мая — это рубеж: с одной стороны, завершается грандиозный пасхальный цикл, с другой — начинается предпразднство Вознесения Господня. Вечером 20 мая во многих храмах уже будет служиться всенощное бдение, посвященное грядущему Вознесению.
Как проходит богослужение в день Отдания Пасхи.
Богослужение в день Отдания Пасхи — это нечто удивительное и торжественное. Оно существенно отличается от рядовых служб. По своему устроению оно максимально приближено к богослужению Светлой седмицы — первой и самой радостной недели после Пасхи. Это означает, что в храмах в этот день в последний раз звучат пасхальные песнопения, которые верующие так полюбили за эти сорок дней.
Литургия совершается по пасхальному чину. Это значит, что Часы — краткие богослужения, которые обычно читаются перед литургией, — не читаются, а поются. Поются они тем же радостным пасхальным распевом. Вместо обычных псалмов звучат особые антифоны, которые поются только в пасхальный период. Вход с Евангелием совершается при открытых Царских вратах, которые не закрываются на протяжении всей литургии. Вместо молитвы «Царю Небесный», которая обычно открывает многие богослужения, поется тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Этот тропарь многократно повторяется в течение службы, создавая атмосферу неземной радости и света.
Одной из ключевых особенностей литургии в день Отдания Пасхи является чтение Евангелия. Читается оно на нескольких языках — церковнославянском, русском, а также на греческом, латинском и других языках, символизируя всемирность проповеди апостолов о Воскресшем Христе. После заамвонной молитвы в последний раз совершается крестный ход. В течение всей Светлой седмицы крестные ходы совершались ежедневно, а затем приостанавливались. В день Отдания крестный ход возобновляется, и верующие обходят храм с пением пасхального канона, осеняя себя крестным знамением и прославляя Воскресшего Спасителя.
Заканчивается литургия особо торжественно. Священнослужители меняют облачения. Если на протяжении всего пасхального периода священники служили в красных облачениях — цвете крови мучеников и одновременно царской радости, то в день Отдания они могут облачиться в белые ризы. Белый цвет символизирует Божественный свет Фаворский, преображение и чистоту. После литургии священник в последний раз провозглашает пасхальное приветствие: «Христос воскресе!», на что верующие отвечают: «Воистину воскресе!». После этого дня приветствовать друг друга этими словами в храме будет уже не принято до следующей Пасхи. С этого момента начинается обычный богослужебный год.
Что можно и что нельзя делать в Отдание Пасхи.
В день Отдания Пасхи, как и в любой другой церковный праздник, существуют свои традиции и благочестивые обычаи. Важно отличать собственно церковные установления от народных поверий, которые часто смешиваются в информационном пространстве. Опираясь на проверенные источники, разберем, что действительно рекомендуется делать верующему человеку 20 мая 2026 года.
Посещение храма — это первое и самое важное дело, которое стоит совершить в этот день. Поскольку это последний день, когда звучат пасхальные песнопения, верующим рекомендуется присутствовать на богослужении, чтобы в полной мере ощутить завершение праздника, поблагодарить Бога за дарованные дни радости и попрощаться с Пасхой до следующего года. На службу можно подать записки о здравии и упокоении близких, помолиться о родных и друзьях.
Сосредоточение на духовном и внутреннем мире — еще одна важная рекомендация. День Отдания Пасхи — это день благодарности и внутреннего перехода от торжества к обычной жизни, но с сохранением пасхальной радости в сердце. Поэтому желательно избегать суеты, шумных развлечений и пустого времяпрепровождения. Лучше посвятить этот день чтению духовной литературы, молитве, добрым делам, помощи близким и заботе о тех, кто нуждается в поддержке. Хорошо проявлять внимание к окружающим, говорить добрые слова и не отказывать в прощении тому, кто о нем просит.
Что касается бытовых дел, то Церковь не вводит строгого запрета на работу в этот день. В отличие от некоторых народных традиций, которые переносят уборку на вечер и запрещают умываться до полудня, православный устав не содержит подобных предписаний относительно Отдания Пасхи. Однако существует благочестивая традиция не ставить повседневные дела выше духовного смысла праздника. Если есть возможность отложить тяжелую работу, генеральную уборку или дела в огороде, лучше это сделать. Если же такой возможности нет, то работа не считается грехом. Главное — не забывать о молитве и сохранять в душе мир и радость о Воскресшем Христе.
Что касается запретов, то в Отдание Пасхи не приветствуются чрезмерное веселье, шумные застолья с излишеством в еде и алкоголе, переедание. Следует избегать ссор, конфликтов, грубых слов, раздражения, уныния, сплетен и клеветы. Не рекомендуется венчаться в этот день, так как Отдание Пасхи — это еще не сам праздник Вознесения, а его канун, хотя и день радостный. Также лучше воздержаться от гаданий — народная традиция категорически запрещает гадания 20 мая, считая, что попытки заглянуть в будущее в этот день могут изменить судьбу в худшую сторону. Впрочем, с точки зрения Церкви, гадания запрещены в любой день, поскольку это занятие, неугодное Богу.
Таким образом, Отдание Пасхи — это не просто формальная дата в церковном календаре, а глубоко осмысленный день, помогающий христианину пережить завершение великого торжества без потери внутренней радости. Это возможность еще раз сказать «Спасибо, Господи, за Твое Воскресение, за дарованную жизнь и надежду на вечное спасение». И пусть эта благодарность остается в сердце верующего на весь предстоящий год, вплоть до следующей Пасхи, когда вновь зазвучат ликующие слова: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…».
