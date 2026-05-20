ИИ тут не место: чем удивят главные летние музыкальные фестивали

19 июня Ural Music Night (она же — «Уральская ночь музыки») впервые пройдет без своего идейного вдохновителя и создателя, Евгения Горенбурга. Продюсер ушел из жизни 22 апреля в возрасте 66 лет. Его силами с 2015 года фестиваль оставался точкой притяжения для поклонников хорошей музыки самых разных жанров: от классики до рока, от оперы до хип-хопа. Особенность фестиваля в том, что сцены разбросаны по всему Екатеринбургу: в театрах и музеях, на площадях и в парках, в торговых центрах и на пешеходных улицах. Традиционно заканчивается он на рассвете на Октябрьской площади, которую местные зовут просто «драмой» (рядом находится театр драмы), песней «Луч солнца золотого».