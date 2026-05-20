ИИ тут не место: чем удивят главные летние музыкальные фестивали

Жаркое лето обещают не только синоптики, но и афиша грядущих музыкальных фестивалей. Начало положит VK Fest: 7 июня он пройдет в Казани, а затем продолжится в Санкт-Петербурге и Москве. Там же меломанов встретит «Пикник Афиши». В Тульской области пройдет «Дикая Мята», организаторы которой выступили против ИИ. Закрывать сезон будут мощные гитарные риффы на культовой «Горбушке». Там в конце августа пройдет IV Музыкальный рок-фестиваль «Легенда». О том, где летом слушать хорошую музыку — в гиде «Известий».
Дорогу молодым.
VK Fest, ставший одним из ключевых событий летнего сезона, вновь пройдет в нескольких городах. Старт организаторы дадут 7 июня в Казани, 4 июля он приедет в Санкт‑Петербург, в Парк 300-летия, где концерты будут идти два дня, а завершится 18−19 июля на ВДНХ в Москве.
Фото: пресс-служба «ВКонтакте».
В 2025 году мероприятие вошло в Книгу рекордов России по количеству артистов в лайн-апе, и в этот раз оно подтвердит статус мультижанрового события, где можно услышать представителей и поп-музыки, и альтернативы, и рэпа. Среди хедлайнеров нового сезона Zivert, t.A.T.u, IOWA, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Дора, JONY, Baby Tape & Toxi$, группа PIZZA, Tesla Boy, Boulevard Depo, ICEGERGERT.
Кульминацией шоу в Москве и Санкт‑Петербурге станет выступление секретного гостя — имя до последнего держится в тайне.
Ближе к природе.
Недалеко от поселка Бунырево в Тульской области, в арт‑кэмпе «Дикая Мята» на несколько дней — с 19 по 21 июня — будет организовано пространство для тех, кто хочет отдохнуть от вездесущего искусственного интеллекта. Одной из площадок станет аналоговая сцена, где будет звучать только живая музыка — в противовес росту созданной алгоритмами.
Фото: пресс-служба фестиваля «Дикая Мята».
— Я старовер, и я верю в то, что музыка — это средство общения между людьми, — объяснил генпродюсер фестиваля Андрей Клюкин. — В этом общении автор делится своей любовью, болью, грустью, радостью, своими мыслями и мироощущением. И я отказываюсь верить, что машинная, цифровая, холодная имитация музыки может заменить чувствующее живое сердце. Во времена ИИ фестиваль живой музыки — это уже манифест.
Всего на площадке будет восемь сцен, на которых пройдет более 130 концертов. Для акустических выступлений построят камерное пространство «Лампа».
— Состав участников «Дикой Мяты» в этом году невероятный: представлены все жанры — от поп‑музыки, такой как Ёлка и IOWA, до альтернативы — Manapart, «Психея», — рассказал Андрей Клюкин. — Как всегда, много инди‑музыки: «Бонд с кнопкой», Рушана, «Диктофон», Polnalyubvi. На отдельной электронной сцене The Hatters представит свой новый проект «Электроника», и выступит культовый DJ Groove. Свои шоу представят и легендарные артисты: «Танцы Минус», Найк Борзов, Нейромонах Феофан.
Из нововведений этого года — система оплаты браслетами, которая будет работать в условиях отсутствия интернета.
Фото: TORESON.
Любителей природных локаций ждут и в Удмуртии. В 50 км от Ижевска, в селе Лагуново, на Улетай‑поле с 8 по 12 июля пройдет фестиваль рок‑музыки «YLETAЙ». Там соберутся более 100 участников. Зажигать будут «АлисА», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Ария», «Браво», Вадим Самойлов, Княzz, Lumen, «Горшенев», СерьГа, Сурганова и Оркестр и другие известные рок‑коллективы — пять дней чистого рок‑драйва, где можно будет бесплатно установить свою палатку.
«Браво» воссоединение.
Гостей еще одного регулярного летнего фестиваля «Пикник Афиши» ждет не просто музыкальный уикенд, а open-air-спектакль с атмосферой луна-парка, аттракционами, кинодекорациями и музыкой. Стартует он 20 июня в Москве в музее-заповеднике «Коломенское». Главной сенсацией станет воссоединение группы «Браво» с Валерием Сюткиным. Впервые за 28 лет музыканты вместе исполнят «Васю», «Стильный оранжевый галстук» и «Дорогу в облака». Также на сцену выйдут ЛСП, OG Buda, Mayot, hehehe / хихихи, ОЗЁРА, инди-группа Феликса Бондарева RSAC и десятки артистов новой волны.
Фото: пресс-служба фестиваля «Пикник Афиша».
Продолжат 8 августа в Санкт-Петербурге на Елагином острове. «Пикник Афиши» соберет главных героев современной сцены. Свои сеты представят: FEDUK и SLAVA MARLOW. Отдельной интригой станет петербургское выступление дуэта Мальбэк & Сюзанна — первое совместное шоу за шесть лет. С ностальгическими хитами в Северную столицу приедет создатель «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец.
— Люди приходят за праздником, поэтому я сторонник концертов, которые проходят на одном дыхании и способны удивлять, — поделился Сергей Бобунец с «Известиями». — Гости фестиваля услышат все золотые хиты — должно прозвучать самое лучшее!
Возвращение «Легенды».
19 июня Ural Music Night (она же — «Уральская ночь музыки») впервые пройдет без своего идейного вдохновителя и создателя, Евгения Горенбурга. Продюсер ушел из жизни 22 апреля в возрасте 66 лет. Его силами с 2015 года фестиваль оставался точкой притяжения для поклонников хорошей музыки самых разных жанров: от классики до рока, от оперы до хип-хопа. Особенность фестиваля в том, что сцены разбросаны по всему Екатеринбургу: в театрах и музеях, на площадях и в парках, в торговых центрах и на пешеходных улицах. Традиционно заканчивается он на рассвете на Октябрьской площади, которую местные зовут просто «драмой» (рядом находится театр драмы), песней «Луч солнца золотого».
Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night.
В этом году Свердловский рок-клуб отмечает 40-летие. Подарком для гостей «Уральской ночи музыки» станет концерт земляков — легендарной группы «Чайф». В лайн-апе также Юлия Савичева, Сергей Бобунец, группа «ПИЦЦА», «СмешBend», NLO, «Лауд», SKY RAE, «Сова», «Ягода». Поклонников классики ждет особая программа, приуроченная к юбилеям выдающихся композиторов — Сергея Прокофьева, Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина и Дмитрия Шостаковича.
Мощным финальным аккордом уходящего лета станет рок‑фестиваль имени ДК Горбунова — «Легенда». Он был запущен в 2022 году телеканалом РЕН ТВ и Legenda Production и с тех пор прошел впечатляющий путь: из музыкального события в стенах Дома культуры вырос в грандиозный open‑air в сердце Москвы, где собираются те, для кого «Горбушка» не пустой звук. В свое время именно здесь была Московская рок-лаборатория, а на одноименном рынке рядом меломаны охотились за пластинками.
Фото: пресс-служба фестиваля «Легенда».
Четвертый фестиваль «Легенда» возвращается на территорию культовой «Горбушки». 29 и 30 августа поклонников ждут выступления Вадима Самойлова («Агата Кристи»), FPG, «Калинова моста», Александра Ф. Скляра и группы «Ва‑БанкЪ», Серьги и многих других. Более альтернативную сцену представят «Операция пластилин», «Йорш», Distemper. Лайн-ап будет расширяться.