Цеховая благодарность: проекты НМГ стали триумфаторами премии Ассоциации продюсеров

Вопреки суевериям, 13-я церемония премии АПКиТ осчастливила множество продюсеров, режиссеров, актеров и работников всевозможных главных цехов киноиндустрии. Триумфаторами вечера оказались «Дорогой Вилли», «Челюскин. Первые», «Ландыши. Такая нежная любовь» и анимационный сериал «Три кота». Главным светским событием стало редкое появление народной артистки России Татьяны Догилевой. В чем секрет будущих зрительских фаворитов и кого в этом году отечественные продюсеры признали лучшими — в материале «Известий».
Кто пришел на индустриальную премию продюсеров.
В этом году на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) претендовали 168 проектов и 1035 специалистов индустрии. В финальный список вошли 41 работа и 68 профессионалов в индивидуальных категориях. Победителей по традиции выбирали сами продюсеры — люди, которые в последние годы буквально удерживают на плаву рынок сериалов и онлайн-кино.
Одной из первых на красной дорожке появились Алла Сигалова в лимонно-желтом платье с восточным орнаментом, Аня Чиповская, Александра Ребенок, Светлана Иванова, Анна Банщикова, Ника Здорик и многие другие.
Особое внимание привлекла Татьяна Догилева, редко посещающая светские мероприятия. Актриса призналась «Известиям», что обычно избегает подобных выходов, но ради АПКиТ специально обновила гардероб и записалась к визажисту и стилисту по волосам.
— Сейчас мне очень нравится, что я снимаюсь ровно столько, сколько хочу. А вот с театром у меня любовь давно закончилась, — рассказала актриса «Известиям». — Мне совсем не интересно, что там сегодня происходит. Кино — другое дело. Мне очень нравятся наши молодые артисты — Ваня Янковский, Никита Кологривый, Саша Петров, Данила Козловский.
Рядом позировали Григорий Верник и Полина Гухман — одна из самых обсуждаемых молодых пар российского кино. Пока актриса общалась с журналистами, Верник снимал ее на телефон с трогательной внимательностью человека, будто заранее собирающего семейный видеоархив.
Ведущими церемонии стали Валерия Астапова и Карен Арутюнов. Между объявлениями победителей они отпускали шутки про продюсеров, грим и искусственный интеллект — понятные каждому, кто хотя бы раз переживал бессонный постпродакшен.
Первую статуэтку вечера получил сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» — за лучшую работу звукорежиссера наградили Ростислава Коренблита. Номинантов выводили на экран почти как на «Оскаре», поэтому зрители могли наблюдать неподдельные эмоции лауреатов в прямом эфире.
Ника Здорик, претендовавшая на приз за лучшую женскую роль, вспоминала, как год назад ей не хватило места за столом и она наблюдала за происходящим через дверь. Теперь актриса уже сидела в центре зала как полноценная звезда индустрии. Хотя победа в индивидуальной категории досталась Марии Ароновой за «Олдскул», главный приз в номинации «Лучший онлайн-сериал от семи серий» получили именно «Ландыши».
— Я знаю, что прямую трансляцию смотрят не только наши родственники и друзья, но и ребята с передовой. Спасибо вам за то, что вы делаете, — сказала со сцены актриса.
Кроме того, «Ландыши» получили награды за оригинальную музыку, звукорежиссуру и кастинг. Статуэтки забрали Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев, Ростислав Коренблит и Екатерина Семина.
Советский Гай Ричи и чествование Игоря Золотовицкого.
Одним из главных событий вечера стал политический детектив «Дорогой Вилли». Картина победила в категории «Лучший мини-сериал», а проект «Дорогой Вилли. Настоящая история» признали лучшим документальным сериалом.
— Несмотря на приключенческую основу, «Дорогой Вилли» — очень современное по духу кино. Оно рассказывает о событиях, которые происходят вокруг нас. Мне кажется, по жанру это такой советский Гай Ричи, — рассказал «Известиям» режиссер проекта Владимир Щегольков.
Один из авторов сценария, идейный вдохновитель и генеральный продюсер «Дорогого Вилли» заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам РЕН ТВ Игорь Прокопенко признался, что первые кадры документальной ленты снимал еще в 1992 году, а последние — уже во время пандемии, когда ушли из жизни герои этой истории.
Победу он посвятил генеральному директору МИЦ «Известия» Владимиру Тюлину, который 13 мая отметил день рождения; а затем неожиданно перешел от кино к размышлениям о современном мире.
— Мне кажется, сыграло роль то, что эта история практически документально отражает реальные события. И в каком-то смысле они стали референсом для сегодняшних международных отношений. Тогда люди сумели наплевать на стереотипы холодной войны и договориться, — отметил Прокопенко в разговоре с «Известиями».
Приз за операторскую работу получил Максим Осадчий — за сериал «Фишер. Затмение». Сценарист Андрей Золотарев признался «Известиям», что создание продолжений — настоящее испытание для авторов.
— Вторые сезоны — это то, о чем мечтают все кинематографисты. Но на деле это ад и жуть. Самое страшное — попытаться превзойти то, что уже получилось хорошо, — рассказал он.
Сразу три награды достались создателям «Подслушано в Рыбинске». Иван Баранов победил в категории «Лучшая сценарная работа», Петр Тодоровский стал лучшим режиссером, а Тимофей Трибунцев получил приз как лучший актер сериала. Продюсер Давид Кочаров со сцены объявил, что летом стартуют съемки продолжения — «Подслушано в Выборге».
Лучшим анимационным сериалом вновь признали «Трех котов». Авторы проекта рассказали, что однажды пытались создать серию при помощи искусственного интеллекта, однако программы отказались генерировать котячью семью из-за слишком высокой узнаваемости бренда. В итоге сериал получил уже седьмую премию АПКиТ в своей категории.
— Знаете, мы, мультипликаторы, как гоблины и эльфы: их все знают, но никто обычно не видел. Я рад, что на седьмую победу меня наконец позвали на сцену. А вообще за моей спиной стоят несколько сотен человек, — сказал режиссер-мультипликатор Дмитрий Высоцкий.
Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало чествование Игоря Золотовицкого, который посмертно получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Улица Шекспира». Зал приветствовал его стоя.
— Мне кажется, я уже мог бы написать исследование на тему «Образ цыганского народа в жизни Игоря Золотовицкого». Папы нет, а мы продолжаем получать его награды. У нас на даче висит не семейная фотография, а снимок папы в костюме цыгана с актерами, игравшими его детей, — пошутил со сцены сын артиста Алексей Золотовицкий.
Приз за лучшую женскую роль второго плана Игорь Верник вручил своей коллеге по МХТ Ане Чиповской. Лучшим полнометражным фильмом стал «Батя 2. Дед», а победу в категории «Лучший онлайн-сериал от одной до шести серий» одержал еще один проект НМГ — «Челюскин. Первые».
После церемонии представители индустрии отправились на афтерпати — слушать концерт Lera, обсуждать новые съемки и строить планы на будущие сезоны. Хотя АПКиТ считается сугубо индустриальной наградой, в этот вечер продюсеры чествовали не коллег, а близких людей. Ведь всех их объединяет вера в то, что кино по-прежнему способно объединять огромную страну.