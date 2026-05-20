Инфекционист Неронов: купание в фонтанах грозит кишечными инфекциями

Инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что купание в городских фонтанах грозит серьезными проблемами со здоровьем.
Как отметил специалист, особую опасность представляют непроточные водоемы, где высок риск заражения кишечными инфекциями. При заглатывании воды в организм могут попасть энтеровирусы, ротавирусы, кишечная палочка E. coli и бактерии шигеллы. Так же в городских водоемах существует вероятность заражения паразитарными заболеваниями, которые могут проявляться длительной диареей и болями в животе.
В беседе с Lenta.ru врач отметил, что среди других возможных последствий купания может быть наружный отит, конъюнктивит и церкариоз — это аллергическая реакция кожи, сопровождающейся зудящей сыпью. Чаще всего это случается при купании в воде, где большое скопление водоплавающих.
— Нужно тщательно выбирать места для купаний. Например, в прудах могут водиться паразиты, так можно заразиться церкариозом. Эти паразиты живут в водоплавающих птицах. Опасность может таиться в тех местах, где есть застойная вода и купаются утки. Это заболевание вызывает сильное раздражение, воспаление, зуд на коже, — отметила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
