Первые стыковые матчи за право выступления в РПЛ пройдут 20 мая

"Урал" сыграет с "Динамо" (Махачкала), "Ротор" — с "Акроном"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Раунд стыковых матчей за право выступления в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне стартует в среду, когда пройдут игры «Урал» — «Динамо» (Махачкала) и «Ротор» — «Акрон».

В сезоне РПЛ махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» расположился строчкой выше. В заключительном, 30-м туре «Акрон» мог избежать стыковых матчей, однако в гостях уступил самарским «Крыльям Советов» (1:4), которые гарантировали себе участие в следующем сезоне РПЛ. После этого руководство тольяттинского клуба решило расстаться с главным тренером Зауром Тедеевым, команду к стыковым матчам готовит Мурат Искаков.

С осени 2024 года за «Акрон» выступает Артем Дзюба, который сейчас является лучшим бомбардиром чемпионатов России. Он пропустил две последние игры в РПЛ из-за повреждения. Его представитель Леонид Гольдман сообщил ТАСС, что решение об участии нападающего в первом матче с «Ротором» будет принято совместно с тренерским и медицинским штабами и самим футболистом. «Уверен, что сам Артем рвется в бой, он нужен команде в такой непростой ситуации», — сказал он. В этом сезоне 37-летний Дзюба забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 26 матчах чемпионата России.

Екатеринбургский «Урал» занял третье место в таблице Лиги Пари (Первой лиги), волгоградский «Ротор» стал четвертым. Согласно жеребьевке Российского футбольного союза первые матчи дома проводят клубы второго по значимости дивизиона. Игра «Урал» — «Динамо» (Махачкала) начнется в 17:30 мск, матч «Ротор» — «Акрон» стартует в 19:30. Ответные матчи пройдут 23 мая в Махачкале и Самаре соответственно. Если по итогам двух матчей будет ничья, то сначала команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут, если же и тогда сильнейший не будет выявлен, то пройдет серия пенальти.

В РПЛ напрямую вышли чемпион и обладатель серебряных медалей Первой лиги — московская «Родина» и воронежский «Факел» соответственно. «Родина» дебютирует в высшем дивизионе чемпионата России. Напрямую в Первую лигу отправились «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».

«Урал» покинул РПЛ по итогам сезона-2023/24. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2020/21. Махачкалинское «Динамо» выступает в РПЛ с сезона-2024/25. Клуб впервые играет в высшем дивизионе страны. «Акрон» проводит второй сезон в РПЛ.

