В Волгограде врачи спасли мужчину, который превратил собственный живот в копилку, проглотив 875 рублей

50-летний пациент остаётся под наблюдением медиков.

Источник: Клопс.ru

В Волгограде врачи спасли 50-летнего мужчину, который превратил свой собственный живот в копилку. О подробностях уникальной операции, которую провели без единого разреза, рассказали в региональном минздраве.

Волгоградец поступил в одну из городских больниц с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. При проведении обследования оказалось, что желудок пациента буквально набит металлом.

«Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжёлых вмешательств. Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента», — пояснили в ведомстве.

На чёрный день мужчина припрятал: 214 монет различного номинала на общую сумму 875 рублей; 11 гаек и две дверные петли. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.