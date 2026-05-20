В Латвии запаниковали после заявлений СВР об украинских дронах: МИД вызвал российского дипломата

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста. Поводом послужило заявление СВР России о присутствии в Латвии украинских военных из Сил беспилотных систем. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Министерство заявило, что российская разведка якобы основывает свои выводы на «ранее выдвинутых РФ ложных обвинениях».
Латвийская сторона при этом утверждает, что Рига якобы «не давала согласия» на использование территории страны в интересах Киева.
По данным СВР России, киевский режим планирует использовать воздушные коридоры, выделенные государствами Балтии, чтобы атаковать дронами ВСУ объекты в глубинных районах России.
В СВР отметили, что Киев рассчитывает благодаря этому сократить время подлета к объектам в России, а также якобы затруднить определение места запуска БПЛА и их дальнейших маршрутов.