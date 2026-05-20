Преступники в Кении сожгли певицу за тату с изображением президента

В Кении преступники облили бензином и подожгли певицу христианской музыки жанра госпел в результате словесной перепалки на политической почве. Из-за полученных ожогов она умерла в больнице.
Глава МВД страны Кипчумба Муркомен, навестивший девушку за несколько часов до ее смерти, обещал наказать преступников по всей строгости, назвав их «отвратительными и нетерпимыми».
Предположительно, нападение было спровоцировано открытой поддержкой певицей президента Кении Уильяма Руто, татуировка с его изображением была у нее на плече, передает «Российская газета».
— Ее смерть вызывает глубокую скорбь. Никто не заслуживает того, чтобы его ранили или убили за политические взгляды или принадлежность к той или иной партии. Я осуждаю этот варварский поступок, которому нет места в нашем обществе. Наши следственные органы прилагают все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом чудовищном преступлении, — заявил Муркомен.
