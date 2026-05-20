Футболисты "Астон Виллы" и "Фрайбурга" разыграют трофей Лиги Европы

В «Спартаке» с января главным тренером является испанец Хуан Карседо, который был помощником Эмери в 2012 году. 11 мая он отметил, что Эмери проделал отличную работу в «Астон Вилле». «Буквально пару дней назад с ним списывались. Эмери проделал прекрасную работу в “Астон Вилле”. У меня много коллег, я всегда за ними слежу и счастлив за их успехи», — сказал Карседо журналистам.