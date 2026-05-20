Футболисты "Астон Виллы" и "Фрайбурга" разыграют трофей Лиги Европы

СТАМБУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Германский «Фрайбург» и английская «Астон Вилла» в среду встретятся в финале второго по значимости клубного европейского турнира — Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле и начнется в 22:00 мск.
Путь команд к финалу был схожим. «Астон Вилла» заняла второе место в таблице основного этапа турнира, сразу выйдя в ⅛ финала. В плей-офф английская команда прошла французский «Лилль» (1:0, 2:0), итальянскую «Болонью» (3:1, 4:0) и английский «Ноттингем Форест» (0:1, 4:0). «Фрайбург» также вышел сразу в ⅛ финала, заняв седьмое место в таблице основного этапа. Далее германская команда была сильнее бельгийского «Генка» (0:1, 5:1), испанской «Сельты» (3:0, 3:1) и португальской «Браги» (1:2, 3:1).
Главным тренером «Астон Виллы» является испанский специалист Унаи Эмери. В начале карьеры он работал в испанских «Лорке Депортиво», «Альмерии» и «Валенсии», а также в московском «Спартаке», который покинул в 2012 году. С того момента результаты Эмери значительно улучшились. Испанский специалист является рекордсменом по трофеям Лиги Европы с четырьмя титулами, трижды подряд он выиграл с испанской «Севильей», в сезоне-2020/21 победил с испанским «Вильярреалом». В финале 2019 года вместе с лондонским «Арсеналом» проиграл «Челси» (1:4).
В «Спартаке» с января главным тренером является испанец Хуан Карседо, который был помощником Эмери в 2012 году. 11 мая он отметил, что Эмери проделал отличную работу в «Астон Вилле». «Буквально пару дней назад с ним списывались. Эмери проделал прекрасную работу в “Астон Вилле”. У меня много коллег, я всегда за ними слежу и счастлив за их успехи», — сказал Карседо журналистам.
Достижения финалистов.
«Фрайбург» впервые примет участие в финале клубного европейского турнира. У команды нет значимых достижений, только четыре победы во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. В сезоне-2021/22 «Фрайбург» уступил в финале кубка страны «Лейпцигу» (1:1, 2:4 — по пенальти).
У «Астон Виллы» есть несколько побед в еврокубках. В 1982 году команда выиграла Кубок европейских чемпионов (нынешнее название — Лига чемпионов), в финал была повержена германская «Бавария» (1:0). В том же году была победа в Суперкубке УЕФА, «Астон Вилла» оказалась сильнее испанской «Барселоны» (0:1, 3:0). Еще две победы есть в Кубке Интертото — в 2001 и 2008 годах.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0). Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Севилья», в активе которой семь трофеев. Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения, которое длится с 2022 года.